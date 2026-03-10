17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
15:40  10 березня
Українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахєда"
13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
10 березня 2026, 18:59

СБУ повідомила про підозру іранському генералу, який навчав росіян будувати "шахеди"

10 березня 2026, 18:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Генерал Абдолла Мехрабі допоміг РФ розгорнути виробництво дронів і тренував інженерів на окупованих територіях. СБУ заочно повідомила йому про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-центр Служби безпеки.

За даними слідства, у липні 2022 року російське керівництво домовилось із владою Ірану щодо постачання безпілотників Shahed-136 для армії рф та локалізації виробництва дронів на території росії.

Одним із головних представників іранської сторони був Абдолла Мехрабі – голова Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення повітряно-космічних сил КВІР, який також є керівником іранської ракетної програми та співвласником компанії, яка виробляє двигуни для "шахедів".

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Абдоллі Мехрабі підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", – йдеться у повідомленні.

Іранському генералу загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала іноземця, який готував подвійний теракт у Києві. Це сталось на початку березня.

СБУ Україна Іран шахеди підозра генерал
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
07 серпня 2025
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
