СБУ повідомила про підозру іранському генералу, який навчав росіян будувати "шахеди"

Генерал Абдолла Мехрабі допоміг РФ розгорнути виробництво дронів і тренував інженерів на окупованих територіях. СБУ заочно повідомила йому про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-центр Служби безпеки.

За даними слідства, у липні 2022 року російське керівництво домовилось із владою Ірану щодо постачання безпілотників Shahed-136 для армії рф та локалізації виробництва дронів на території росії.

Одним із головних представників іранської сторони був Абдолла Мехрабі – голова Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення повітряно-космічних сил КВІР, який також є керівником іранської ракетної програми та співвласником компанії, яка виробляє двигуни для "шахедів".

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Абдоллі Мехрабі підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", – йдеться у повідомленні.

Іранському генералу загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

