Росіяни вдарили по пожежно-рятувальній частині на Запоріжжі

Росіяни вночі атакували пожежну частину на Запоріжжі
Вночі 3 лютого російські військові вдарили дроном по території одного з прифронтових населених пунктів на Запоріжжі
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Ворог поцілив по пожежно-рятувальній частині. Внаслідок атаки пошкоджена покрівля пожежного підрозділу, вибиті двері та вікна.
На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Особовий склад перебував в укритті.
Нагадаємо, у ніч на 3 лютого РФ здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.
