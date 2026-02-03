Росіяни вдарили по пожежно-рятувальній частині на Запоріжжі

Фото: ДСНС

Вночі 3 лютого російські військові вдарили дроном по території одного з прифронтових населених пунктів на Запоріжжі

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Ворог поцілив по пожежно-рятувальній частині. Внаслідок атаки пошкоджена покрівля пожежного підрозділу, вибиті двері та вікна.

На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Особовий склад перебував в укритті.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого РФ здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА.