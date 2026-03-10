Армія РФ знову просунулась на Донеччині
Російські війська просунулись поблизу Піддубного Донецької області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Піддубного. Уточнено ділянку поблизу Часового Яру", – йдеться у дописі.
Раніше угруповання військ Схід повідомляло, що російські війська готуються активізувати наступальні дії в районі Покровська та Мирнограда. Ворог нарощує авіаудари та залучає резерви.
Нагадаємо, у мережі показали, як український дрон знищує ворожу техніку на Донеччині. Відповідне відео опублікував Сергій Стерненко.
