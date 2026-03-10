Армія РФ знову просунулась на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Піддубного. Уточнено ділянку поблизу Часового Яру", – йдеться у дописі.

Раніше угруповання військ Схід повідомляло, що російські війська готуються активізувати наступальні дії в районі Покровська та Мирнограда. Ворог нарощує авіаудари та залучає резерви.

