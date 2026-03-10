21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
10 березня 2026, 19:34

Ворог вдарив по цивільних підприємствах Сумщини: загинув 27-річний чоловік

10 березня 2026, 19:34
Фото: Сумська ОВА
Сьогодні, 10 березня, ворог завдав ударів керованими авіабомбами по цивільних підприємствах у Глухівській громаді

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, на жаль, внаслідок удару загинув молодий чоловік 27 років. Крім того, попередньо відомо про трьох постраждалих: 42, 59 та 63 років.

Згодом Григоров уточнив, що один із поранених перебуває в операційній, двоє – у відділеннях лікарні під наглядом медиків.

"Частина людей під час атаки встигла спуститися в укриття, що допомогло уникнути більшої кількості жертв. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Постраждалим – якнайшвидшого одужання", – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, окупанти прицільно скерували FPV-дрон у службовий автомобіль поліції у Нікополі Дніпропетровської області. В результаті важкі поранення отримав 43-річний поліцейський, який перебував за кермом.

війна Сумська область підприємство атака загиблий авіабомба поранені
09 березня 2026
