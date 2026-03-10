Ворог вдарив по цивільних підприємствах Сумщини: загинув 27-річний чоловік

Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 10 березня, ворог завдав ударів керованими авіабомбами по цивільних підприємствах у Глухівській громаді

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, на жаль, внаслідок удару загинув молодий чоловік 27 років. Крім того, попередньо відомо про трьох постраждалих: 42, 59 та 63 років.

Згодом Григоров уточнив, що один із поранених перебуває в операційній, двоє – у відділеннях лікарні під наглядом медиків.

"Частина людей під час атаки встигла спуститися в укриття, що допомогло уникнути більшої кількості жертв. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Постраждалим – якнайшвидшого одужання", – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, у вівторок, 10 березня, окупанти прицільно скерували FPV-дрон у службовий автомобіль поліції у Нікополі Дніпропетровської області. В результаті важкі поранення отримав 43-річний поліцейський, який перебував за кермом.