Фото: ДСНС

Посеред ночі 4 лютого росіяни атакували пожежно-рятувальний підрозділ в місті Миколаївка Краматорського району

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки частково зруйнований фасад пожежної частини: вибиті вікна, пошкоджені ролети в’їзних воріт та фасад.

На щастя, серед особового складу постраждалих немає – під час обстрілу рятувальники перебували в укритті. Пожежно-рятувальна техніка не пошкоджена.

Нагадаємо, вночі 2 лютого росіяни вночі атакували пожежну частину на Запоріжжі. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.