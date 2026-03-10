21:08  10 березня
Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
20:42  10 березня
У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
10 березня 2026, 19:08

Україна атакувала оборонний завод у Брянську: у місті лунали вибухи

10 березня 2026, 19:08
Фото: соцмережі
Україна завдала удару по виробничих потужностях у російському Брянську. У місті пролунала серія вибухів, після чого спостерігалося значне задимлення

Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає RegioNews.

За їхніми даними, під удар міг потрапити завод мікроелектроніки"Група Кремній Ел".

Незадовго до атаки губернатор Брянської області Олександр Богомаз попереджав про ракетну небезпеку.

За словами місцевих жителів, у місті було чути близько десяти вибухів. Пізніше з’явилися повідомлення про двох загиблих.

Як пише "Українська правда", президент України Володимир Зеленський, який у цей час спілкувався з журналістами, підтвердив удар по об'єкту в Брянській області.

"Дзвонив мені командувач Сирський і розповів про успішну операцію, яка щойно пройшла. Було вражено брянський завод. Цей завод виготовляв системи управління всіх видів ракет Російської Федерації", – сказав глава держави.

Довідка: Завод Кремній Ел, що розташований у Брянську, є одним із найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії, де працює понад 1,7 тисячі людей.

Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем і силових модулів.

Підприємство активно співпрацює з Міністерством оборони РФ, виконуючи замовлення на виготовлення комплектуючих для систем ППО Панцирь, ракетних комплексів Іскандер, Булава, Тополь-М, С-300 і С-400, а також для радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії точкових уражень по військових об'єктах російського агресора. Зокрема, ударні БпЛА атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

