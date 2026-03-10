17:09  10 березня
На Закарпатті знайшли тіло доцента Одеського національного технологічного університету
15:40  10 березня
Українські прикордонники показали епічну ліквідацію російського "Шахєда"
13:29  10 березня
Рада не підтримала позбавлення Сергія Бубки державних нагород
10 березня 2026, 18:38

На Сумщині судитимуть окупанта "Бурята" за розстріл українського прикордонника

10 березня 2026, 18:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
До суду скеровано обвинувальний акт щодо військовослужбовця армії РФ, якого обвинувачують у розстрілі полоненого українського прикордонника

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 18 червня 2025 року поблизу села Миропілля на Сумщині російські військові захопили українського прикордонника в полон. Усвідомлюючи його статус військовополоненого, двоє окупантів відкрили по ньому вогонь і розстріляли.

Вже наступного дня одного з них – військового РФ із позивним "Бурят", який служив у 810-й окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту, – взяли в полон українські захисники.

Під час допиту він намагався заперечити свою причетність до вбивства, однак слідство зібрало достатньо доказів його участі у страті військовополоненого. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, суд заочно призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі п'ятьом російським військовим. Вони катували цивільних під час тимчасового захоплення територій Охтирського району Сумської області на початку повномасштабної війни.

