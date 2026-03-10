У ПЦУ розповіли про стан патріарха Філарета

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ПЦУ.

Наразі лікарі вживають усіх необхідних заходів для стабілізації його стану.

"Порівняно з моментом госпіталізації спостерігається певне покращення показників, але критичні загрози через загострення хронічних хвороб та похилий вік зберігаються", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, патріарх був доставлений до медичного закладу вчора, 9 березня 2026 року. Наразі він перебуває під постійним наглядом медичного персоналу.