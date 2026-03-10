У ПЦУ розповіли про стан патріарха Філарета
Стан здоров'я 97-річного Патріарха Філарета (Михайла Денисенка) залишається складним
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ПЦУ.
Наразі лікарі вживають усіх необхідних заходів для стабілізації його стану.
"Порівняно з моментом госпіталізації спостерігається певне покращення показників, але критичні загрози через загострення хронічних хвороб та похилий вік зберігаються", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, патріарх був доставлений до медичного закладу вчора, 9 березня 2026 року. Наразі він перебуває під постійним наглядом медичного персоналу.
В Черкасах суд визнав митрополита УПЦ МП винним у релігійній ворожнечі та оштрафувавВсі новини »
11 лютого 2026, 15:21ПЦУ офіційно розпочала використання Києво-Печерської лаври
02 лютого 2026, 21:11
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Значна частина українців на повоєнних виборах зробить вибір не на користь "партій військових"
10 березня 2026, 22:08На Буковині запрацював "банк на колесах"
10 березня 2026, 21:45Тепло посилюється: завтра в Україні буде ще тепліше
10 березня 2026, 21:08Старовинні ікони та барометр: прикордонники Буковини зупинили незаконне вивезення
10 березня 2026, 20:58На Полтавщині лікарі з чоловіка з інвалідністю вимагали гроші за довідку
10 березня 2026, 20:55У Черкасах викрили "кримінальне угруповання", яке вимагало гроші у арештантів
10 березня 2026, 20:4220-кілометрова буферна зона – це те, що росія методично робить уже кілька років
10 березня 2026, 20:36На Закарпатті невідомі з палками пошкодили службовий бус ТЦК
10 березня 2026, 20:24Увірвався через вікно і вкрав касу: в Києві чоловік пограбував салон краси
10 березня 2026, 20:15Фіктивні кредити на 35 млн грн: ексголова банку та директор постануть перед судом
10 березня 2026, 20:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі блоги »