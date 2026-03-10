Відключення світла 11 березня: які графіки застосують

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 11 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що головна причина запровадження обмежень – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, за чотири роки РФ здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. У зв’язку із цим енергетична галузь зазнала значних втрат.