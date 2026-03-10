17:09  10 марта
На Закарпатье нашли тело доцента Одесского национального технологического университета
15:40  10 марта
Украинские пограничники показали эпичную ликвидацию российского "Шахеда"
13:29  10 марта
Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
UA | RU
UA | RU
10 марта 2026, 18:21

РФ атаковала полицию в Никополе: пятеро пострадавших, уничтожены два автомобиля

10 марта 2026, 18:21
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 10 марта, оккупанты прицельно направили FPV-дрон в служебный автомобиль полиции в Никополе Днепропетровской области

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате тяжелые ранения получил 43-летний полицейский, находившийся за рулем. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. Пока его состояние остается тяжелым.

В этом же взрыве еще один полицейский получил акубаротравму.

Впоследствии российские войска продолжили атаки беспилотниками на здание Никопольского районного управления полиции. В результате ударов травмировался 38-летний полицейский, еще трое правоохранителей получили акубаротравмы.

Из-за атак повреждено административное здание полиции, имущество внутри и несколько автомобилей.

Два служебных автомобиля полиции полностью уничтожены, также поврежден автомобиль спасателей, прибывших по вызову для эвакуации пострадавших.

На месте обстрела продолжается сбор вещественных доказательств.

Напомним, 2 февраля окупанты атаковали пожарную часть в Запорожье. Посреди ночи 4 февраля россияне ударили по пожарно-спасательному подразделению в Николаевке Донецкой области. К счастью, никто из спасателей в обоих случаях не пострадал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война полиция Днепропетровская область Никополь атака автомобили FPV-дрон российская армия раненые
Славянск после удара: 20 раненых, среди них 2 несовершеннолетних
10 марта 2026, 16:29
На Черниговщине из-за вражеского дрона горели дом и автомобиль
10 марта 2026, 09:27
Последствия обстрелов Сумщины: повреждены дома, телебашня и предприятие
10 марта 2026, 08:40
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Армия РФ снова продвинулась на Донбассе
10 марта 2026, 19:51
Враг ударил по гражданским предприятиям Сумщины: погиб 27-летний мужчина
10 марта 2026, 19:34
В ПЦУ рассказали о состоянии патриарха Филарета
10 марта 2026, 19:19
Украина атаковала оборонный завод в Брянске: в городе звучали взрывы
10 марта 2026, 19:08
СБУ сообщила о подозрении иранскому генералу, обучавшему россиян строить "шахеды"
10 марта 2026, 18:59
Отключение света 11 марта: какие графики применят
10 марта 2026, 18:46
На Сумщине будут судить оккупанта "Бурята" за расстрел украинского пограничника
10 марта 2026, 18:38
В Киеве во время "мобилизации" мужчины полицейские задули прохожего перечным баллончиком
10 марта 2026, 18:17
На Днепропетровщине оправдали свидетеля Иеговы, который игнорировал мобилизацию
10 марта 2026, 17:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Павел Казарин
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Все блоги »