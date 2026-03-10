РФ атаковала полицию в Никополе: пятеро пострадавших, уничтожены два автомобиля

Фото: Национальная полиция

Во вторник, 10 марта, оккупанты прицельно направили FPV-дрон в служебный автомобиль полиции в Никополе Днепропетровской области

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате тяжелые ранения получил 43-летний полицейский, находившийся за рулем. Ему оказали неотложную помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. Пока его состояние остается тяжелым.

В этом же взрыве еще один полицейский получил акубаротравму.

Впоследствии российские войска продолжили атаки беспилотниками на здание Никопольского районного управления полиции. В результате ударов травмировался 38-летний полицейский, еще трое правоохранителей получили акубаротравмы.

Из-за атак повреждено административное здание полиции, имущество внутри и несколько автомобилей.

Два служебных автомобиля полиции полностью уничтожены, также поврежден автомобиль спасателей, прибывших по вызову для эвакуации пострадавших.

На месте обстрела продолжается сбор вещественных доказательств.

Напомним, 2 февраля окупанты атаковали пожарную часть в Запорожье. Посреди ночи 4 февраля россияне ударили по пожарно-спасательному подразделению в Николаевке Донецкой области. К счастью, никто из спасателей в обоих случаях не пострадал.