18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 12:12

У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході: подробиці ДТП

10 лютого 2026, 12:12
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування ДТП за участі судді районного суду Кривого Рогу, внаслідок якої тяжко травмовано дитину

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

За попередніми даними, 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі на вулиці Володимира Великого суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження. Дитина разом із матір'ю переходила дорогу регульованим пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Як повідомляє видання "Відомо" з посиланням на телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг", дитину з реанімації однієї з лікарень міста перевезли до Дніпра. У хлопчика діагностували тяжку черепно-мозкову травму, забій і крововилив у мозок. Лікарі борються за його життя.

За інформацією місцевих медіа, йдеться про суддю Довгинцівського райсуду Євгенію Костенко. Після наїзду жінка пересіла на пасажирське сидіння. За слдовами очевидців, на вигляд вона була тверезою.

Суддя Євгенія Костенко відмовилася від коментарів журналістам.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Харкові працівниця Валківського районного суду збила двох дівчат-підлітків на пішохідному переході. Момент ДТП зафіксувала камера спостереження.

Як відомо, аварія сталася 18 грудня на вулиці Дудинській. Водійка не зменшила швидкість та не надала перевагу двом дівчатам віком 13 та 14 років, які переходили дорогу. Унаслідок наїзду обидві дівчата отримали тяжкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані до реанімації.

20 грудня Державне бюро розслідувань оголосило судді підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР ДТП ПДР суддя аварія Кривий Ріг дитина пішохідний перехід хлопчик
Дружина відомого українського актора потрапила в ДТП
09 лютого 2026, 21:20
Образився та вкрав авто: на Рівненщині п'яний чоловік на чужій машині потрапив у ДТП
09 лютого 2026, 16:55
На Рівненщині прикордонник скоїв смертельну ДТП: ДБР розслідує обставини аварії
06 лютого 2026, 13:17
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
10 лютого 2026, 18:50
На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу
10 лютого 2026, 18:19
На Запоріжжі військовий збив людину та втік
10 лютого 2026, 17:55
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині
10 лютого 2026, 17:21
Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
10 лютого 2026, 17:05
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55
Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43
На Черкащині жінка підпалила ГЕС на замовлення росіян
10 лютого 2026, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »