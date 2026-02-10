У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході: подробиці ДТП

Фото: ДБР

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

За попередніми даними, 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі на вулиці Володимира Великого суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження. Дитина разом із матір'ю переходила дорогу регульованим пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Як повідомляє видання "Відомо" з посиланням на телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг", дитину з реанімації однієї з лікарень міста перевезли до Дніпра. У хлопчика діагностували тяжку черепно-мозкову травму, забій і крововилив у мозок. Лікарі борються за його життя.

За інформацією місцевих медіа, йдеться про суддю Довгинцівського райсуду Євгенію Костенко. Після наїзду жінка пересіла на пасажирське сидіння. За слдовами очевидців, на вигляд вона була тверезою.

Суддя Євгенія Костенко відмовилася від коментарів журналістам.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Нагадаємо, у Харкові працівниця Валківського районного суду збила двох дівчат-підлітків на пішохідному переході. Момент ДТП зафіксувала камера спостереження.

Як відомо, аварія сталася 18 грудня на вулиці Дудинській. Водійка не зменшила швидкість та не надала перевагу двом дівчатам віком 13 та 14 років, які переходили дорогу. Унаслідок наїзду обидві дівчата отримали тяжкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані до реанімації.

20 грудня Державне бюро розслідувань оголосило судді підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.