Фото: ДСНС

Пожежа виникла у Львові 10 лютого близько сьомої ранку у триповерховому будинку на вулиці Кльоновича

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

На момент прибуття рятувальників із балкону квартири на третьому поверсі вибивалося полум’я. Осередок займання знаходився на кухні, а помешкання було густо заповнене димом.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили у спальні тіло 85-річного власника без ознак життя.

Пожежу ліквідували. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі близько 20 кв.м.

На місці працювали 14 рятувальників, залучались чотири одиниці спецтехніки.

Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

