Фото: СБУ

Правоохоронці викрили ще одного агента російської воєнної розвідки у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізований до однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант "зливав" росіянам місця дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів Сил оборони, по яких РФ готувала серію ударів.

За даними слідства, 30-річний чоловік потрапив у поле зору ГРУ РФ, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах. Після вербування він об’їжджав на службовому транспорті територію області, де позначав на гугл-картах геолокації Сил оборони.

Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Також росіяни намагалися дізнатися локації вогневих позицій ППО, яка прикриває наземні підрозділи українських військ.

Повертаючись після розвідвилазок до розташування військової частини, агент узагальнював зібрані дані для передачі куратору – співробітнику 316-го розвідувального центру ГРУ РФ.

Після одного з таких сеансів зв’язку "кріт" самовільно залишив територію режимного об’єкта, щоб "залягти на дно" в помешканні близької знайомої на Житомирщині.

Співробітники СБУ викрили та задокументували агента на початковому етапі його розвідактивності, а після цього затримали. Також СБУ провела заходи для убезпечення локацій українських захисників у прифронтовій зоні та на передовій.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Також у нього знайшли дві бойові гранати та майже 300 г вибухових речовин, які він забрав з собою, тікаючи з військової частини.

Агенту оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Донеччині двох російських агентів. Вони коригували ворожий вогонь по місцях базування Сил оборони на Краматорському напрямку.