18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 11:43

На Харківщині в одному з підрозділів ЗСУ затримали російського "крота"

10 лютого 2026, 11:43
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили ще одного агента російської воєнної розвідки у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізований до однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант "зливав" росіянам місця дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів Сил оборони, по яких РФ готувала серію ударів.

За даними слідства, 30-річний чоловік потрапив у поле зору ГРУ РФ, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах. Після вербування він об’їжджав на службовому транспорті територію області, де позначав на гугл-картах геолокації Сил оборони.

Найбільше ворога цікавили координати запасних командних пунктів, логістичних складів та артилерії ЗСУ. Також росіяни намагалися дізнатися локації вогневих позицій ППО, яка прикриває наземні підрозділи українських військ.

Повертаючись після розвідвилазок до розташування військової частини, агент узагальнював зібрані дані для передачі куратору – співробітнику 316-го розвідувального центру ГРУ РФ.

Після одного з таких сеансів зв’язку "кріт" самовільно залишив територію режимного об’єкта, щоб "залягти на дно" в помешканні близької знайомої на Житомирщині.

Співробітники СБУ викрили та задокументували агента на початковому етапі його розвідактивності, а після цього затримали. Також СБУ провела заходи для убезпечення локацій українських захисників у прифронтовій зоні та на передовій.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Також у нього знайшли дві бойові гранати та майже 300 г вибухових речовин, які він забрав з собою, тікаючи з військової частини.

Агенту оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Донеччині двох російських агентів. Вони коригували ворожий вогонь по місцях базування Сил оборони на Краматорському напрямку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна СБУ затримання ЗСУ Харківська область агент рф крот
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
10 лютого 2026, 18:50
На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу
10 лютого 2026, 18:19
На Запоріжжі військовий збив людину та втік
10 лютого 2026, 17:55
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині
10 лютого 2026, 17:21
Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
10 лютого 2026, 17:05
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55
Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43
На Черкащині жінка підпалила ГЕС на замовлення росіян
10 лютого 2026, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »