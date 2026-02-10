Інвестбанкір Ігор Мазепа на смерть збив людину на Житомирщині

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У поліції зазначили, що 49-річний водій Mercedes-Benz їхав у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного місцевого жителя. На жаль, внаслідок ДТП потерпілий помер дорогою до лікарні.

"Слідчі ГУНП в Житомирській області розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події", - повідомили в поліції.

У ЗМІ повідомили, що водієм був Ігор Мазепа. Згодом бізнеснен і сам підтвердив це.

"9 лютого, повертаючись до Києва, на Житомирській трасі я потрапив в аварію за участю третьої особи. Обставини ДТП — згодом. З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил дорожнього руху. Співпрацюю зі слідством. Всі деталі надам трохи згодом", - написав він.

Хто такий Ігор Мазепа?

Український бізнесмен, інвестор, засновник і співвласник інвестиційної групи Concorde Capital. Він здобув освіту в Києво-Могилянській академії та London Business School. У 2000-му році обійняв посаду керуючого директора MFK Investment Bank. У 2004-му заснував і очолив інвестиційну компанію Concorde Capital. 10 листопада 2016 — 14 серпня 2018 — входив до складу наглядової ради Укрсоцбанку.

У січні 2024 року Ігоря Мазепу затримали через забудову котеджного комплекса Goodlife Park. Згодом його випустили під заставу. Питання в правоохоронці виникли через те, що містечно розташоване у Вишгородському районі на Київщині, прямо на дамбі Київського водосховища. Будувати будь-що на цій землі заборонено.

Також віломо, що в Києві Ігор Мазепа планує інвестувати у реконструкцію автостанції "Київ" ("Яма", поряд із Центральним вокзалом). У серпні 2025 року проєкт поставили на паузу через юридичні питання, брак робочої сили. Згодом стало відомо, що реконструкцію знакового об'єкта у Шевченківському районі столиці можуть почати не раніше за 1 березня 2026 року.