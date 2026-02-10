18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 12:55

Інвестбанкір Ігор Мазепа на смерть збив людину на Житомирщині

10 лютого 2026, 12:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 9 лютого близько 19:30 на 204 кілометрі автодороги Київ–Чоп, поблизу села Кам’яний Майдан Звягельського району. У поліції розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У поліції зазначили, що 49-річний водій Mercedes-Benz їхав у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного місцевого жителя. На жаль, внаслідок ДТП потерпілий помер дорогою до лікарні.

"Слідчі ГУНП в Житомирській області розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події", - повідомили в поліції.

У ЗМІ повідомили, що водієм був Ігор Мазепа. Згодом бізнеснен і сам підтвердив це.

"9 лютого, повертаючись до Києва, на Житомирській трасі я потрапив в аварію за участю третьої особи. Обставини ДТП — згодом. З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил дорожнього руху. Співпрацюю зі слідством. Всі деталі надам трохи згодом", - написав він.

Хто такий Ігор Мазепа?

Український бізнесмен, інвестор, засновник і співвласник інвестиційної групи Concorde Capital. Він здобув освіту в Києво-Могилянській академії та London Business School. У 2000-му році обійняв посаду керуючого директора MFK Investment Bank. У 2004-му заснував і очолив інвестиційну компанію Concorde Capital. 10 листопада 2016 — 14 серпня 2018 — входив до складу наглядової ради Укрсоцбанку.

У січні 2024 року Ігоря Мазепу затримали через забудову котеджного комплекса Goodlife Park. Згодом його випустили під заставу. Питання в правоохоронці виникли через те, що містечно розташоване у Вишгородському районі на Київщині, прямо на дамбі Київського водосховища. Будувати будь-що на цій землі заборонено.

Також віломо, що в Києві Ігор Мазепа планує інвестувати у реконструкцію автостанції "Київ" ("Яма", поряд із Центральним вокзалом). У серпні 2025 року проєкт поставили на паузу через юридичні питання, брак робочої сили. Згодом стало відомо, що реконструкцію знакового об'єкта у Шевченківському районі столиці можуть почати не раніше за 1 березня 2026 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП поліція бізнесмени Мазепа Ігор Олександрович
У Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході: подробиці ДТП
10 лютого 2026, 12:12
Дружина відомого українського актора потрапила в ДТП
09 лютого 2026, 21:20
Збив та втік: на Рівненщині судитимуть водія, який наїхав на дитину
06 лютого 2026, 16:25
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Відключення світла 11 лютого: якими будуть графіки
10 лютого 2026, 19:23
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
10 лютого 2026, 18:50
На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу
10 лютого 2026, 18:19
На Запоріжжі військовий збив людину та втік
10 лютого 2026, 17:55
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині
10 лютого 2026, 17:21
Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
10 лютого 2026, 17:05
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55
Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »