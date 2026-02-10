Фото: ОВА

З 20:00 9 лютого і до опівночі ворог прицільно атакував сільськогосподарське підприємство в селі Семенівської громади. Військові РФ завдали комбінованого удару

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

"Попередньо, росіяни використали 8 ударних дронів і одну ракету, щоб знищити звичайне агропідприємство на прикордонні. У своїх пропагандистських медіа вони звичайно відзвітують про "успішну операцію зі знищення стратегічної цілі". Але правда в тому, що це був сільськогосподарський бізнес", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що руйнування значні. Знищені трактори, вантажівки, гаражі й ангари – абсолютно всі потужності підприємства.

Попередньо, постраждалих немає.

Нагадаємо, 10 лютого російські військові завдали ударів авіабомбами по Слов'янську на Донеччині. Загинули 11-річна дівчинка та її мати. Серед поранених – 7-річна дівчинка.