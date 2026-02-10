На Рівненщині чоловік убив п'ятьох людей: що відомо про трагедію

Фото: Прокуратура України

Правоохоронці розслідують обставини трагедії на Рівненщині, де було вбито п'ятьох осіб

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що 10 лютого о 4-й ранку до поліції надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де проживають переселенці з тимчасово окупованих територій.

На місці події поліцейські виявили п'ятьох загиблих – трьох жінок і двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті.

Усі загиблі були переселенцями з Донеччини та Кіровоградщини.

За попередньою інформацією, між загиблими та 72-річним чоловіком, також переселенцем з Донецької області, виник побутовий конфлікт. Під час сутички він, ймовірно, завдав смертельні удари сокирою та молотком.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство кількох осіб). Чоловіка затримано.

На місці працюють слідчо-оперативна група та керівництво прокуратури й поліції. Триває встановлення всіх деталей і мотивів злочину.

