18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 10:29

На Рівненщині чоловік убив п'ятьох людей: що відомо про трагедію

10 лютого 2026, 10:29
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці розслідують обставини трагедії на Рівненщині, де було вбито п'ятьох осіб

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що 10 лютого о 4-й ранку до поліції надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де проживають переселенці з тимчасово окупованих територій.

На місці події поліцейські виявили п'ятьох загиблих – трьох жінок і двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті.

Усі загиблі були переселенцями з Донеччини та Кіровоградщини.

За попередньою інформацією, між загиблими та 72-річним чоловіком, також переселенцем з Донецької області, виник побутовий конфлікт. Під час сутички він, ймовірно, завдав смертельні удари сокирою та молотком.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство кількох осіб). Чоловіка затримано.

На місці працюють слідчо-оперативна група та керівництво прокуратури й поліції. Триває встановлення всіх деталей і мотивів злочину.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік жорстоко розправився з братом-близнюком, і викинув голову на смітник. Йому світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція конфлікт переселенці трагедія Рівненська область чоловік молоток сокира
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
10 лютого 2026, 18:50
На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу
10 лютого 2026, 18:19
На Запоріжжі військовий збив людину та втік
10 лютого 2026, 17:55
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині
10 лютого 2026, 17:21
Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
10 лютого 2026, 17:05
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55
Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43
На Черкащині жінка підпалила ГЕС на замовлення росіян
10 лютого 2026, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »