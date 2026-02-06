Фото: ДБР

ДБР з’ясовує обставини смертельної аварії, що сталася 4 лютого близько 16:00 на трасі Київ – Чоп. Поблизу села Рудня зіткнулися легковик та вантажівка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За попередніми даними, 38-річний прикордонник, який служить на Сумщині, їхав на власному автомобілі у позаслужбовий час. Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та влетів у фуру.

Слідчі призначили низку експертиз, щоб встановити всі деталі аварії.

Справу розслідують за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 286 ККУ). Винуватцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, внаслідок ДТП 42-річна пасажирка легковика загинула на місці. Водія автівки з важкими травмами госпіталізували до лікарні.