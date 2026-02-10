Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині ще одного російського інформатора. Ним виявився працівник регіональної філії АТ "Укрзалізниця"

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, 33-річний фігурант відстежував для ворога розташування важкої техніки Сил оборони, по якій, за наявною інформацією, окупанти готували ракетно-бомбові удари.

Щоб виявити координати військових об’єктів, зловмисник у позаробочий час пішки обходив прифронтову громаду та відстежував місця зосередження особового складу і техніки українських військ.

Зібрані відомості агент накопичував на власному смартфоні та передавав своєму знайомому, який був "зв’язковим" з російськими спецслужбістами.

Співробітники СБУ викрили інформатора, задокументували його і затримали за місцем проживання. Також СБУ провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності на Краматорському напрямку.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Інформатору оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, правоохоронці викрили ще одного агента російської воєнної розвідки у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізований до однієї з бригад українських військ, що воює на Харківському напрямку.