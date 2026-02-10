Вистрілив в обличчя: у Києві судитимуть чоловіка за вбивство дружини

Фото: Національна поліція

У Києві завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт проти 51-річного чоловіка, який у вересні минулого року застрелив свою дружину під час сварки

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, в автомобілі дорогою додому між подружжям виникла сварка.

Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, почав погрожувати дружині та, виходячи з авто, взяв із собою рушницю, яку зберігав в багажнику.

Піднявшись ліфтом на свій поверх, у коридорі біля ліфта чоловік вистрелив із рушниці в обличчя дружині. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Під час обшуку поліція вилучила 235 набоїв різного калібру, корпус осколкової гранати з запалом та канабіс.

Зловмиснику було повідомлено про підозру за:

ч.1 ст.115 (умисне вбивство),

ч.1 ст.263 (незаконне поводження з боєприпасами);

ч.1 ст.309 (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту) Кримінального кодексу України.

На час слідства чоловік перебував під вартою. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

