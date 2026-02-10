18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 07:44

Вистрілив в обличчя: у Києві судитимуть чоловіка за вбивство дружини

10 лютого 2026, 07:44
Фото: Національна поліція
У Києві завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт проти 51-річного чоловіка, який у вересні минулого року застрелив свою дружину під час сварки

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, в автомобілі дорогою додому між подружжям виникла сварка.

Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, почав погрожувати дружині та, виходячи з авто, взяв із собою рушницю, яку зберігав в багажнику.

Піднявшись ліфтом на свій поверх, у коридорі біля ліфта чоловік вистрелив із рушниці в обличчя дружині. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Під час обшуку поліція вилучила 235 набоїв різного калібру, корпус осколкової гранати з запалом та канабіс.

Зловмиснику було повідомлено про підозру за:

  • ч.1 ст.115 (умисне вбивство),
  • ч.1 ст.263 (незаконне поводження з боєприпасами);
  • ч.1 ст.309 (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту) Кримінального кодексу України.

На час слідства чоловік перебував під вартою. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.

