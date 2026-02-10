12:12  10 февраля
В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП
10:29  10 февраля
В Ровенской области мужчина убил пятерых человек: что известно о трагедии
07:44  10 февраля
Выстрелил в лицо: в Киеве будут судить мужа за убийство жены
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 12:12

В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП

10 февраля 2026, 12:12
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование ДТП с участием судьи районного суда Кривого Рога, в результате которого тяжело травмирован ребенок

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По предварительным данным, 9 февраля около 16:30 в Кривом Роге на улице Владимира Великого судья, управляя автомобилем BMW, совершила наезд на мальчика 2014 года рождения. Ребенок вместе с матерью переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован.

Как сообщает издание "Відомо" со ссылкой на телеграмм-канал "Свои. Кривой Рог", ребенка по реанимации одной из больниц города перевезли в Днепр. У мальчика диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб и кровоизлияние в мозг. Врачи борются за его жизнь.

По информации местных медиа, речь идет о судье Долгинцевского райсуда Евгении Костенко. После наезда женщина пересела на пассажирское сиденье. По словам очевидцев, с виду она была трезвой.

Судья Евгения Костенко отказалась от комментариев журналистам.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Напомним, в Харькове работница Валковского районного суда сбила двух девушек-подростков на пешеходном переходе. Момент ДТП зафиксировала камера слежения.

Как известно, авария произошла 18 декабря на улице Дудинской. Водитель не сбавила скорость и не предпочла двух девушек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили дорогу. В результате наезда обе девушки получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в реанимацию.

20 декабря Государственное бюро расследований объявило судье подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР ДТП ПДД судья авария Кривой Рог ребенок пешеходный переход мальчик
Жена известного украинского актера попала в ДТП
09 февраля 2026, 21:20
Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55
В Ровенской области пограничник совершил смертельное ДТП: ГБР расследует обстоятельства аварии
06 февраля 2026, 13:17
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека на Житомирщине
10 февраля 2026, 12:55
Во Львове утром произошел смертельный пожар
10 февраля 2026, 12:49
Атаковали дронами и ракетой: россияне уничтожили агропредприятие в Черниговской области
10 февраля 2026, 12:37
Растрата 666 тыс. грн при реконструкции монастыря – подозрение должностному лицу КГГА
10 февраля 2026, 12:34
На Харьковщине в одном из подразделений ВСУ задержали российского "крота"
10 февраля 2026, 11:43
МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме на честь погибших украинских спортсменов
10 февраля 2026, 11:35
Россияне сбросили авиабомбы на Славянск: погибла 11-летняя девочка и ее мать, 7 раненых
10 февраля 2026, 11:20
Почти 6 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов
10 февраля 2026, 10:56
В Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейских
10 февраля 2026, 10:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »