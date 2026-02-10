В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование ДТП с участием судьи районного суда Кривого Рога, в результате которого тяжело травмирован ребенок

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По предварительным данным, 9 февраля около 16:30 в Кривом Роге на улице Владимира Великого судья, управляя автомобилем BMW, совершила наезд на мальчика 2014 года рождения. Ребенок вместе с матерью переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован.

Как сообщает издание "Відомо" со ссылкой на телеграмм-канал "Свои. Кривой Рог", ребенка по реанимации одной из больниц города перевезли в Днепр. У мальчика диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб и кровоизлияние в мозг. Врачи борются за его жизнь.

По информации местных медиа, речь идет о судье Долгинцевского райсуда Евгении Костенко. После наезда женщина пересела на пассажирское сиденье. По словам очевидцев, с виду она была трезвой.

Судья Евгения Костенко отказалась от комментариев журналистам.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Напомним, в Харькове работница Валковского районного суда сбила двух девушек-подростков на пешеходном переходе. Момент ДТП зафиксировала камера слежения.

Как известно, авария произошла 18 декабря на улице Дудинской. Водитель не сбавила скорость и не предпочла двух девушек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили дорогу. В результате наезда обе девушки получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в реанимацию.

20 декабря Государственное бюро расследований объявило судье подозрение по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.