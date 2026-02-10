Новий наступ окупантів: ворог просунувся на Донбасі та Запоріжжі – DeepState

Мапа DeepState

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про подальше просування російських військ у двох населених пунктах, розташованих у Донецькій та Запорізькій областях

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднили аналітики, передає RegioNews.

Зазначається, що війська противника просунулися в районі населеного пункту Закітне, що в Краматорському районі Донецької області, а також поблизу Гуляйполя, розташованого в Пологівському районі Запорізької області.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України інформував, що протягом доби на Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 21 атаку.

Нагадаємо, у січні 2026 року російські війська окупували 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні та листопаді минулого року.

