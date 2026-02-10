18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2026, 12:34

Розтрата 666 тис. грн під час реконструкції монастиря – підозра посадовцю КМДА

10 лютого 2026, 12:34
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві посадовцю комунального підприємства повідомили про підозру. Його звинувачують у розтраті 666 тисяч гривень бюджетних коштів під час реконструкції келії Флорівського монастиря

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, заступник генерального директора Київського науково-методичного центру Департаменту охорони культурної спадщини КМДА уклав договір із приватною фірмою на будівництво, реставрацію та капітальний ремонт однієї з келій монастиря.

Після завершення робіт посадовець, перебуваючи у змові з підрядником, підписав звітні документи з необґрунтовано завищеними обсягами та вартістю робіт. У результаті на рахунок підрядної компанії було перераховано понад 15 мільйонів гривень, з яких 666 тисяч гривень становила переплата.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, директору Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимиру Репіку вручили підозру. За даними джерел, попри наявність достатніх бюджетних коштів, Київ залучав кредитні ресурси та сплачував сотні мільйонів гривень відсотків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра Київ гроші КМДА Чиновник реконструкція монастир розтрата комунальне підприємство
НСТУ замовила у Пінчука контент для Євробачення-2026 за 15 млн грн
09 лютого 2026, 14:30
Вимагав відкат за тендер на 8 млн грн: у Києві затримали посадовця з пачками готівки
06 лютого 2026, 14:11
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
10 лютого 2026, 18:50
На Донеччині викрили лісника, який продавав "дозволи" на незаконну вирубку лісу
10 лютого 2026, 18:19
На Запоріжжі військовий збив людину та втік
10 лютого 2026, 17:55
Єрмак міг таємно зустрічатися із Зеленським
10 лютого 2026, 17:50
Росіяни використали замерзлу річку для просування на Донеччині
10 лютого 2026, 17:21
Не дозволили випити: на Рівненщині чоловік жорстоко вбив батька ножем
10 лютого 2026, 17:20
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
10 лютого 2026, 17:05
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:55
Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону
10 лютого 2026, 16:43
На Черкащині жінка підпалила ГЕС на замовлення росіян
10 лютого 2026, 16:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »