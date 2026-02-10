Розтрата 666 тис. грн під час реконструкції монастиря – підозра посадовцю КМДА

Фото: Національна поліція

У Києві посадовцю комунального підприємства повідомили про підозру. Його звинувачують у розтраті 666 тисяч гривень бюджетних коштів під час реконструкції келії Флорівського монастиря

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, заступник генерального директора Київського науково-методичного центру Департаменту охорони культурної спадщини КМДА уклав договір із приватною фірмою на будівництво, реставрацію та капітальний ремонт однієї з келій монастиря.

Після завершення робіт посадовець, перебуваючи у змові з підрядником, підписав звітні документи з необґрунтовано завищеними обсягами та вартістю робіт. У результаті на рахунок підрядної компанії було перераховано понад 15 мільйонів гривень, з яких 666 тисяч гривень становила переплата.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, директору Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимиру Репіку вручили підозру. За даними джерел, попри наявність достатніх бюджетних коштів, Київ залучав кредитні ресурси та сплачував сотні мільйонів гривень відсотків.