У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
У Харкові суддя збила підлітків на переході: з'явилося відео ДТП

08 січня 2026, 10:59
Фото: ГБР
У Харкові працівниця Валківського районного суду збила двох дівчат-підлітків на пішохідному переході. Момент ДТП зафіксувала камера спостереження

Як інформує "Думка" відео опублікували в місцевих телеграм-каналах, передає RegioNews.

Мати однієї з постраждалих розповіла, що 13-річна дівчина досі перебуває у тяжкому стані. Через ускладнення у вигляді пневмонії її під’єднали до апарату штучної вентиляції легень, хоча раніше вона дихала самостійно.

Як відомо, аварія сталася 18 грудня на вулиці Дудинській біля нерегульованого пішохідного переходу. Водійка не зменшила швидкість та не надала перевагу двом дівчатам віком 13 та 14 років, які переходили дорогу. Унаслідок наїзду обидві дівчата отримали тяжкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані до реанімації.

20 грудня Державне бюро розслідувань оголосило судді підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний правоохоронець збив жінку і втік. Водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. Чоловік не викликав швидку допомогу та залишив місце аварії.

