Фото: поліція

Кількість поранених через авіаудар по Слов’янську на Донеччині зросла до 14

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Один з приватних будинків зруйнований вщент. З-під завалів рятувальники дістали тіла загиблих – жінку та її 11-річну доньку.

Руйнувань зазнали приватні будинки, СТО, котельня, нежитлові приміщення.

Поліція документує наслідки атаки, на місці працюють парамедики. Кількість постраждалих і пошкоджень ще уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про сімох поранених у Слов’янську. Серед них – семирічна дівчинка.