Образився та вкрав авто: на Рівненщині п'яний чоловік на чужій машині потрапив у ДТП

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

40-річний сусід прийшов до 72-річного місцевого жителя. Вони сварились. Коли господар зайшов до будинку, зловмисник сів за кермо його машини та поїхав. Проте він не впорався з керуванням та в'їхав у металевий паркан на чужому авто.

Коли патрульні прибули на місце аварії, вони помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Проте від огляду він вирішив відмовитися. Стало також відомо, що він був позбавлений права керування транспортними засобами.

"Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Авто вилучили та помістили на спецмайданчик", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Одещині п'яний чоловік вкрав авто. Подія сталася в Березівському районі під час комендантської години. Щоб не повертатися додому з одного села в інше пішки, чоловік у стані алкогольного сп'яніння забрав із чужого подвір'я легковий автомобіль "ВАЗ", який власник залишив незачиненим.