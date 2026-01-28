16:19  28 січня
28 січня 2026, 17:08

Ножовий напад в автобусі: на Дніпропетровщині 39-річному чоловіку оголосили підозру

28 січня 2026, 17:08
Фото: ілюстративне
Правоохоронці повідомили про підозру 39-річному чоловіку після інциденту в міжміському автобусі, який завершився тяжкими наслідками для одного з пасажирів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Подія сталася під час поїздки, коли між людьми в салоні виникла словесна суперечка. Конфлікт швидко загострився та переріс у насильство.

За інформацією поліції Верхньодніпровська, чоловік, якого вважають причетним, поводився зухвало, голосно лаявся та вступав у суперечки з іншими пасажирами. На зауваження з боку 33-річного чоловіка він відреагував агресією.

Коли ситуацію намагалися вгамувати, фігурант дістав ніж і завдав удару опонентові в ділянку грудей. Постраждалого терміново доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

Слідчі кваліфікували дії чоловіка за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України як умисне тяжке тілесне ушкодження, а також за ч. 4 ст. 296 ККУ як хуліганство. Санкції цих статей передбачають сувору кримінальну відповідальність, зокрема тривале позбавлення волі у разі доведення вини в суді.

Нагадаємо, у Кривому Розі 25 січня 40-річний чоловік під час конфлікту вдарив ножем 35-річного знайомого. Потерпілого терміново госпіталізували до міської лікарні.

