Фото: Нацполіція

28 січня в приватному будинку в селі Мачухи знайшли двох людей без ознак життя. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Коли правоохоронці прибули на місце, то вони побачили, що загиблими виявились троє місцевих мешканців. Це чоловіки 45 та 37 років та 22-річна жінка. Для з’ясування причини смерті померлих призначено судово-медичну експертизу.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", - повідомили в поліцїі.

