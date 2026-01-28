16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
11:45  28 січня
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
28 січня 2026, 16:45

На Полтавщині через газ загинула родина

28 січня 2026, 16:45
Фото: Нацполіція
28 січня в приватному будинку в селі Мачухи знайшли двох людей без ознак життя. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Коли правоохоронці прибули на місце, то вони побачили, що загиблими виявились троє місцевих мешканців. Це чоловіки 45 та 37 років та 22-річна жінка. Для з’ясування причини смерті померлих призначено судово-медичну експертизу.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", - повідомили в поліцїі.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа в 16-поверхівці. Під час гасіння вогню вогнеборці знайшли тіло 86-річного власника квартири.

