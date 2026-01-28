Масштабна земельна афера на Житомирщині: 1 134 ділянки і мільйони збитків
Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему незаконного заволодіння правами оренди земель сільськогосподарського призначення на території Овруцької та Народицької громад Житомирщини
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За даними слідства, 37-річний житель Києва, який раніше працював на агропідприємстві та звільнився ще у 2021 році, з липня 2023 року видавав себе за уповноваженого представника компанії. Він укладав фіктивні договори купівлі-продажу прав оренди земельних ділянок, не маючи на це жодних повноважень. Для цього фігурант підробляв документи, підписи та печатки.
Унаслідок його дій було незаконно переоформлено право оренди на 1 134 земельні ділянки загальною площею понад 1 309 гектарів.
За свої оборудки підозрюваний отримав 150 тисяч доларів, що становить понад 5,4 млн грн. Окрім цього, підприємству-орендодавцю завдано збитків на понад 2 млн грн.
Чоловіку повідомили про підозру за:
- ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів);
- ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
