Масштабна земельна афера на Житомирщині: 1 134 ділянки і мільйони збитків

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 37-річний житель Києва, який раніше працював на агропідприємстві та звільнився ще у 2021 році, з липня 2023 року видавав себе за уповноваженого представника компанії. Він укладав фіктивні договори купівлі-продажу прав оренди земельних ділянок, не маючи на це жодних повноважень. Для цього фігурант підробляв документи, підписи та печатки.

Унаслідок його дій було незаконно переоформлено право оренди на 1 134 земельні ділянки загальною площею понад 1 309 гектарів.

За свої оборудки підозрюваний отримав 150 тисяч доларів, що становить понад 5,4 млн грн. Окрім цього, підприємству-орендодавцю завдано збитків на понад 2 млн грн.

Чоловіку повідомили про підозру за:

ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів);

ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

