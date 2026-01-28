14:25  28 січня
На Одещині батьків судили через те, що діти в школі влаштували булінг
11:57  28 січня
На Волині через морози 14 людей потрапили до лікарні: є випадки ампутацій
11:45  28 січня
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 13:39

Масштабна земельна афера на Житомирщині: 1 134 ділянки і мільйони збитків

28 січня 2026, 13:39
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему незаконного заволодіння правами оренди земель сільськогосподарського призначення на території Овруцької та Народицької громад Житомирщини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 37-річний житель Києва, який раніше працював на агропідприємстві та звільнився ще у 2021 році, з липня 2023 року видавав себе за уповноваженого представника компанії. Він укладав фіктивні договори купівлі-продажу прав оренди земельних ділянок, не маючи на це жодних повноважень. Для цього фігурант підробляв документи, підписи та печатки.

Унаслідок його дій було незаконно переоформлено право оренди на 1 134 земельні ділянки загальною площею понад 1 309 гектарів.

За свої оборудки підозрюваний отримав 150 тисяч доларів, що становить понад 5,4 млн грн. Окрім цього, підприємству-орендодавцю завдано збитків на понад 2 млн грн.

Чоловіку повідомили про підозру за:

  • ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів);
  • ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Волинській області посадовець Держгеокадастру продав землі заповідного фонду. Загальна шкода, завдана державним інтересам, становить понад 6,3 млн гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область земля шахрай шахрайство поліція оренда договір
На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч
28 січня 2026, 11:15
Чиновника КМДА підозрюють у завданні збитків столиці на понад півмільярда гривень
23 січня 2026, 17:45
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зеленський про обстріли РФ: "Відповідь буде справедливою за кожен удар"
28 січня 2026, 14:54
Держслужбовці в регіонах можуть залишитись без зарплат: уряд "забув" ухвалити нормативку
28 січня 2026, 14:40
На Одещині батьків судили через те, що діти в школі влаштували булінг
28 січня 2026, 14:25
На Чернігівщині офіцер ТЦК попався на хабарі $2 500 за "небойову" службу
28 січня 2026, 14:02
Смерть курсанта в одеській лікарні: медик відповідатиме за недбалість та підробку документів
28 січня 2026, 13:49
У Києві 737 будинків залишаються без тепла: переважно на Троєщині
28 січня 2026, 13:05
Півтора мільйона на медичних навчальних матерілах: на Запоріжжі викрили схему розкрадання
28 січня 2026, 12:55
Думав, що там російські військові: у Чернівцях колишній військовий підпалив намети благодійної організації
28 січня 2026, 12:35
Удар по багатоповерхівці на Київщині: воєнний кореспондент врятував дитину з палаючого будинку
28 січня 2026, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »