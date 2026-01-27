Фото: ілюстративне

Між двома знайомими виникла сварка, що завершилася ножовим пораненням одного з них

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі 25 січня під час конфлікту 40-річний чоловік поранив ножем 35-річного знайомого. Інцидент стався в одній із квартир Покровського району. Потерпілого терміново госпіталізували до міської лікарні для надання медичної допомоги.

За даними поліції Дніпропетровської області, під час сварки між чоловіками нападник схопив ніж і вдарив потерпілого в грудну клітину. Медики оцінили стан постраждалого як стабільний, його життю наразі нічого не загрожує.

Правоохоронці оперативно затримали 40-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України, що передбачає умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі триває слідство, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Поліція продовжує встановлювати всі обставини події та перевіряє причини конфлікту.

