27 січня 2026, 20:22

У Кривому Розі 40-річний чоловік вдарив знайомого ножем у груди

27 січня 2026, 20:22
Фото: ілюстративне
Між двома знайомими виникла сварка, що завершилася ножовим пораненням одного з них

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі 25 січня під час конфлікту 40-річний чоловік поранив ножем 35-річного знайомого. Інцидент стався в одній із квартир Покровського району. Потерпілого терміново госпіталізували до міської лікарні для надання медичної допомоги.

За даними поліції Дніпропетровської області, під час сварки між чоловіками нападник схопив ніж і вдарив потерпілого в грудну клітину. Медики оцінили стан постраждалого як стабільний, його життю наразі нічого не загрожує.

Правоохоронці оперативно затримали 40-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України, що передбачає умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі триває слідство, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Поліція продовжує встановлювати всі обставини події та перевіряє причини конфлікту.

Раніше повідомлялося, на Сумщині в одному з прикордонних сіл російські військові вбили подружжя, яке намагалося залишити небезпечну територію.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
