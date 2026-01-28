16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
11:45  28 січня
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
28 січня 2026, 17:00

У Рівному затримали чоловіка, який порізав знайомого

28 січня 2026, 17:00
Фото: Нацполіція
У Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який днями напав на знайомого з ножем. Тепер йому загрожуватиме ув'язнення

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Відомо, що сама бійка сталась 24 січня, серед ночі. До поліції зателефонувала очевидиця. Під час конфлікту 28-річний чоловік завдав 37-річному товаришу декілька ножових поранень, з яких одне проникаюче у живіт.

Тепер стало відомо, що поліція затримала чоловіка. Зараз він уже знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

"Після проведеного оперативного втручання життю потерпілого загрози не має", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше в столичному хостелі чоловік підірвав гранату після сварки з сусідом. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Наразі фігурант перебуває під вартою.

поліція напад Рівненська область
