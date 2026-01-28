У Рівному затримали чоловіка, який порізав знайомого

Фото: Нацполіція

У Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який днями напав на знайомого з ножем. Тепер йому загрожуватиме ув'язнення

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Відомо, що сама бійка сталась 24 січня, серед ночі. До поліції зателефонувала очевидиця. Під час конфлікту 28-річний чоловік завдав 37-річному товаришу декілька ножових поранень, з яких одне проникаюче у живіт.

Тепер стало відомо, що поліція затримала чоловіка. Зараз він уже знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

"Після проведеного оперативного втручання життю потерпілого загрози не має", - додали в поліції.

