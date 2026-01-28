Ножевое нападение в автобусе: в Днепропетровской области 39-летнему мужчине объявили подозрение

Фото: иллюстративное

Правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему мужчине после инцидента в междугороднем автобусе, который закончился тяжелыми последствиями для одного из пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел во время поездки, когда между людьми в салоне возник словесный спор. Конфликт быстро обострился и перерос в насилие.

По информации полиции Верхнеднепровска, мужчина, которого считают причастным, вел себя вызывающе, громко ругался и вступал в споры с другими пассажирами. На замечание со стороны 33-летнего мужчины он отреагировал агрессией.

Когда ситуацию пытались успокоить, фигурант достал нож и нанес удар оппоненту в область груди. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следователи квалифицировали действия мужчины по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины как умышленное тяжкое телесное повреждение, а также по ч. 4 ст. 296 УК как хулиганство. Санкции этих статей предусматривают строгую уголовную ответственность, в частности длительное лишение свободы в случае доказательства вины в суде.

Напомним, в Кривом Роге 25 января 40-летний мужчина во время конфликта ударил ножом 35-летнего знакомого. Пострадавшего срочно госпитализировали в городскую больницу.