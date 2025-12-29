Фото: DeepState

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитическим проектом DeepState, передает RegioNews.

В Днепропетровской области зафиксировали продвижение вражеских сил в районе Филии. Об этом сообщает аналитический проект DeepState, отслеживающий изменения на фронте и публикующий обновленные карты боевых действий.

Ранее российские войска оккупировали населенный пункт Звановка Донецкой области. По данным DeepState, противник также продвинулся вблизи Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и Федоровки. Такие изменения демонстрируют активизацию боевых действий в нескольких направлениях одновременно.

Ситуация на фронте остается напряженной. Аналитики отмечают, что контроль над этими территориями имеет стратегическое значение для обеих сторон конфликта, а изменения на карте боевых действий могут влиять на дальнейшие операции.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что украинским военным удалось отбросить российские войска от Купянска в Харьковской области и взять под контроль почти 90% территории города. Кроме того, противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу.