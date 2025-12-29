18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 21:00

Враг продвинулся в районе Филии на Днепропетровщине, – DeepState

29 декабря 2025, 21:00
Читайте також українською мовою
Фото: DeepState
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области зафиксировали новое продвижение вражеских сил в районе Филии

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитическим проектом DeepState, передает RegioNews.

В Днепропетровской области зафиксировали продвижение вражеских сил в районе Филии. Об этом сообщает аналитический проект DeepState, отслеживающий изменения на фронте и публикующий обновленные карты боевых действий.

Ранее российские войска оккупировали населенный пункт Звановка Донецкой области. По данным DeepState, противник также продвинулся вблизи Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и Федоровки. Такие изменения демонстрируют активизацию боевых действий в нескольких направлениях одновременно.

Ситуация на фронте остается напряженной. Аналитики отмечают, что контроль над этими территориями имеет стратегическое значение для обеих сторон конфликта, а изменения на карте боевых действий могут влиять на дальнейшие операции.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что украинским военным удалось отбросить российские войска от Купянска в Харьковской области и взять под контроль почти 90% территории города. Кроме того, противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область DeepState линия фронта фронт враги атака Карта боевые действия
РФ атаковала два района Днепропетровской области: 2 пострадавших, разрушено 11 домов
29 декабря 2025, 18:35
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
29 декабря 2025, 13:20
Вышгород на Киевщине без света уже третьи сутки: нет воды и отопления
29 декабря 2025, 09:47
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Военнослужащим будут платить втрое больше
29 декабря 2025, 22:13
Трамп прокомментировал заявление президента РФ об атаке Украины на резиденцию Путина
29 декабря 2025, 22:00
В Киеве иномарка насмерть сбила пенсионерку
29 декабря 2025, 21:45
Жили под землей: в Донецкой области эвакуировали семью с двумя детьми из импровизированного блиндажа
29 декабря 2025, 21:38
В Полтавской области судили мужчину, который публиковал в Telegram данные о местоположениях ТЦК
29 декабря 2025, 21:20
В Винницкой области суд назначил 12 лет тюрьмы мужчине, который застрелил односельчанина из охотничьего ружья
29 декабря 2025, 21:20
Ребенок звал за помощью: на Львовщине мать оставила 8-летнюю дочь с полуторамесячным младенцем в закрытой квартире
29 декабря 2025, 20:50
В Донецкой области после полученных травм погиб капитан полиции Дмитрий Шушпанов
29 декабря 2025, 20:45
В Житомирской области подросток проник в дом пенсионеров и жестоко их избил
29 декабря 2025, 20:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »