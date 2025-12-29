Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня російські війська завдали серії ударів по Синельниківському району Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та керовані авіабомби

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

Під вогнем опинилися Васильківська, Петропавлівська та Покровська громади. Внаслідок атак постраждали двоє місцевих жителів віком 63 і 44 роки, їм надають необхідну допомогу.

Через обстріли виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники. За попередніми та уточненими даними, пошкоджено щонайменше 11 приватних будинків, магазин і кафе, а також кілька автомобілів. Окрім цього, зафіксовані ушкодження газогонів та лінії електропередач.

Також протягом дня під обстрілами перебувала Нікопольщина. Ворог атакував сам Нікополь, а також Мирівську й Покровську громади, застосовуючи FPV-дрони та артилерію.

Внаслідок ударів загорівся гараж, пошкоджено приватний будинок і господарську споруду.

