На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Попередньо, велосипедист їхав по слизькій дорогі біля узбіччя. Зазначається, що він не мав світлодіодних маячків. У цей момент в бік Кривого Рогу їхав 65-річний водій легковика, і збив чоловіка. Правоохоронці будуть з'ясовувати деталі трагедії.

Увага, фото 18+

Нагадаємо, на Київщині Nissan влетів у Audi. Аварія сталась на 52 кілометрі автодороги сполученням Київ-Одеса поблизу міста Біла Церква. Внаслідок ДТП постраждали 64-річна та 68-річний пасажири Audi та водій Nissan. Їх госпіталізували медики.