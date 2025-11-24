Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині – без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів", – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Зазначається, що сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада РФ атакувала Україну 162-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 37 ударних дронів на 15 локаціях.