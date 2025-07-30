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30 липня 2025, 08:40

У Кам'янському 30 липня оголосили Днем жалоби

30 липня 2025, 08:40
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фото: ДСНС України у Дніпропетровській області
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Сьогодні, 30 липня, на Дніпропетровщині оголосили День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по Кам'янському

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Російський обстріл забрав життя трьох жителів Кам'янського.

"Схиляємо голови на згадку про невинних жертв російської агресії. Світла пам'ять. Щирі співчуття рідним", — додав Сергій Лисак.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня російські війська завдали удару по Кам'янському. Пошкоджень зазнали пологовий будинок та відділення лікарні. Троє людей загинули, постраждали 22 особи.

У мережі показали, як виглядає пошкоджений пологовий будинок.

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війна загиблі траур ракетний удар постраждалі День траура Кам'янське Сергій Лисак
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