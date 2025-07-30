Російські дрони і ракети атакували Україну: де лунали вибухи

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У ніч на середу, 30 липня, Україна знову опинилася під масованою повітряною атакою з боку Росії. Ворог застосував ударні дрони типу "Shahed" і ракети. Повітряна тривога тривала у низці областей, у кількох містах було чути вибухи

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Близько 02:00 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у місті. За його словами, у Шевченківському районі пошкоджено автомийку, вибито шибки в житлових будинках і супермаркеті. Також горіла автівка. Попередньо є троє постраждалих: дві жінки та чоловік.

Ще одна повітряна тривога тривала на Дніпропетровщині. У Павлограді фіксували рух БПЛА з різних напрямків — мешканців закликали залишатися в укриттях.

На півдні — ракетна загроза для Миколаївської та Херсонської областей. В ніч на 30 липня у Миколаєві було чути щонайменше один звук вибуху. Військові попереджали про можливі ракетні удари.

Також повідомляється про швидкісну повітряну ціль, що прямувала на Очаків.

Повітряна тривога була оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, напередодні ввечері РФ завдала удару по одному з навчальних підрозділів українського війська. Відомо про трьох загиблих та 18 поранених військових.