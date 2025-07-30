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30 липня 2025, 07:39

Харків під обстрілом: з'явилися кадри наслідків атаки

30 липня 2025, 07:39
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скриншот із відео
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У ніч на 30 липня Харків зазнав чергової атаки російських ударних дронів "Shahed". Внаслідок ударів пошкоджені два райони міста — Шевченківський і Слобідський

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, троє людей отримали поранення у Шевченківському районі — це 24- та 62-річні жінки, а також 33-річний чоловік. Поранення спричинили уламки після влучань.

Також зафіксовано пожежу та пошкодження будівель. У Харківській обласній прокуратурі оприлюднили відео наслідків удару.

У місті продовжують працювати екстрені служби та слідчі.

Нагадаємо, у ніч на середу, 30 липня, Україна знову опинилася під масованою повітряною атакою з боку Росії. Ворог застосував ударні дрони типу "Shahed" і ракети. Повітряна тривога тривала у низці областей, у кількох містах було чути вибухи.

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