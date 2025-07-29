Рятувальники показали наслідки ракетного удару по Кам’янському
У вівторок вночі, 29 липня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кам’янське. Виникла пожежа. Ворожий обстріл забрав життя двох людей
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.
Пошкоджень зазнали пологовий будинок та відділення лікарні.
"Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 5 – отримали травми. Частково зруйнована триповерхова неексплуатована будівля, у якій виникла пожежа на площі 100 кв.м.", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі росіяни завдали ракетного удару по Кам'янському на Дніпропетровщині. У місті пошкоджені пологовий будинок та відділення міської лікарні. Дві людини загинули, ще п'ятеро осіб постраждали.
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