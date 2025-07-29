Рятувальники показали наслідки ракетного удару по Кам’янському

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

У вівторок вночі, 29 липня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кам’янське. Виникла пожежа. Ворожий обстріл забрав життя двох людей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Пошкоджень зазнали пологовий будинок та відділення лікарні.

"Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 5 – отримали травми. Частково зруйнована триповерхова неексплуатована будівля, у якій виникла пожежа на площі 100 кв.м.", – йдеться у повідомленні.