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30 липня 2025, 08:05

Масована атака на Дніпропетровщину: постраждали 2 людини, загинула худоба

30 липня 2025, 08:05
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фото: Сергій Лисак
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У ніч на 30 липня Дніпропетровщина зазнала масованої атаки безпілотників. Захисники неба збили 24 ворожі дрони. Через обстріли постраждали двоє осіб, загинула худоба, є руйнування

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За наявними даними, були влучання у Павлограді. У місті виникли пожежі. Постраждав 70-річний чоловік. Понівечене транспортне підприємство

Безпілотниками ворог поцілив по Синельниківщині. Під вогнем опинилися Миколаївська, Покровська та Межівська громади.

"Постраждала жінка. Сталися пожежі. Пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто", — йдеться в повідомленні.

По Нікопольщині окупанти застосовували безпілотники та артилерію. Дісталося Нікополю, Марганецькійта Покровській громадам.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня російські окупанти вдарили по Кам'янському ракетою. Внаслідок атаки ворога сталась пожежа. Пошкоджені пологовий будинок та відділення лікарні. Загинули троє містян. Постраждали 22 людини, серед них — 10 потерпілих — медичні працівники, акушери й анестезіолог.

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війна обстріли окупанти тварини Дніпропетровська область Павлоград постраждалі Нікопольщина Сергій Лисак
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