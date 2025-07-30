В Каменском 30 июля объявили Днем траура
Сегодня, 30 июля, на Днепропетровщине объявили День траура по погибшим в результате ракетного удара по Каменскому
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Российский обстрел унес жизни трех жителей Каменского.
"Склоняем головы в память о невинных жертвах российской агрессии. Светлая память. Искренние соболезнования родным", — добавил Сергей Лысак.
Напомним, в ночь на 29 июля российские войска нанесли удар по Каменскому. Повреждения получили роддом и отделение больницы. Три человека погибли, пострадали еще 22.
В сети показали, как выглядит поврежденный роддом.
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