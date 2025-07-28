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28 липня 2025, 15:50

Зник 8-річний Кирило з Кам’янського: пішов з дому та не повернувся

28 липня 2025, 15:50
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фото: Національна поліція України
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Правоохоронці звертаються до громадськості з проханням допомогти у пошуках дитини, яка зникла зранку 28 липня

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кам’янському Дніпропетровської області правоохоронці розшукують 8-річного Кирила Резніченка, який зранку 28 липня пішов з дому і досі не повернувся. Близько 10:00 дитина залишила місце проживання, після чого зв’язок із нею зник.

Поліція повідомляє прикмети зниклого: хлопчик худорлявої статури, має зріст близько 140 см, русяве волосся та блакитні очі. На момент зникнення був одягнений у світлу футболку та джинсові шорти. Зі слів родичів, раніше подібні випадки не траплялися.

Правоохоронці здійснюють пошукові заходи та закликають громадян долучитися. Особливо просять звернути увагу жителів Кам’янського та прилеглих населених пунктів, а також водіїв, які могли бачити хлопчика на трасі чи поблизу громадських місць.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Кирила, просять негайно повідомити до поліції за телефонами: +380689734622, +380965869441 або на лінію 102.

Нагадаємо, у Полтаві розслідують смерть дитини в лікарні: хлопчику було 13 років.

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