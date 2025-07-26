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У поліції розслідують смерть дитини. У Полтаві помер 13-річний хлопчик у медичному закладі під час ендоскопії

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

У травні цього року 13-річний хлопчик у Полтаві випадково випив оцтову кислоту, яка знаходилася у пляшці з-під мінеральної води. З хімічними опіками його госпіталізували. В лікарні дитина була протягом двох місяців. 25 липня під час ендоскопії хлопчик помер.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Причини та обставини смерті дитини встановлює слідство", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві загинула 4-річна дитина. Правоохоронці розпочали розслідування.