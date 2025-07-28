Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждали дитина та жінка

фото: Сергій Лисак

Ввечері окупаційні війська РФ продовжили тероризувати Дніпропетровщину дронами й артилерією. Росіяни били по двох районах області, є поранені та руйнування

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За наявними даними, вночі сили ППО збили в регіоні три ворожих ударних безпілотники.

Нікопольщину ворог атакував безпілотниками й артилерією. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і три приватні будинки, три господарські споруди та лінія електропередач.

"Постраждали двоє людей — 15-річна дівчинка та 49-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно", — йдеться в повідомленні.

По Межівській громаді Синельниківського району агресор бив FPV-дронами. Там понівечені сільськогосподарське підприємство, будівля, що не експлуатується, адмінбудівля та авто.