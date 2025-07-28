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28 июля 2025, 15:50

Исчез 8-летний Кирилл из Каменского: ушел из дома и не вернулся

28 июля 2025, 15:50
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фото: Национальная полиция Украины
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Правоохранители обращаются к общественности с просьбой помочь в поисках пропавшего утром 28 июля ребенка

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Каменском Днепропетровской области правоохранители разыскивают 8-летнего Кирилла Резниченко, который утром 28 июля ушел из дома и до сих пор не вернулся. Около 10:00 ребенок покинул место жительства, после чего связь с ним пропала.

Полиция сообщает приметы пропавшего: мальчик худощавого телосложения, рост около 140 см, русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения был одет в светлую футболку и джинсовые шорты.

Правоохранители осуществляют поисковые мероприятия и призывают граждан присоединиться. Особенно просят обратить внимание жителей Каменского и близлежащих населенных пунктов, а также водителей, которые могли видеть мальчика на трассе или вблизи общественных мест.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Кирилла, просят немедленно сообщить в полицию по телефонам: +380689734622, +380965869441 или на линию 102 .

Напомним, в Полтаве расследуют смерть ребенка в больнице: мальчику было 13 лет.

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