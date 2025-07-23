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23 липня 2025, 18:51

Ворог обстріляв Нікопольщину артилерією і дронами: пошкоджено будівлі та лінії електропередач

23 липня 2025, 18:51
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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У Нікопольському районі зафіксували кілька обстрілів, які призвели до пошкоджень інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом дня Нікопольський район зазнав кількох обстрілів з боку російських військ. Ворог застосовував артилерію, безпілотники FPV та скинув боєприпас з безпілотного літального апарата. Під вогонь потрапили Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади.

В результаті атаки був пошкоджений приватний будинок, знищено господарську будівлю, а також зачеплено лінію електропередач, що призвело до перебоїв з електропостачанням. У Межівській громаді Синельниківського району противник наніс удар безпілотником, пошкодивши фермерське господарство.

Внаслідок обстрілів постраждалих чи загиблих немає.

Нагадаємо, спорткомплекс у Кривому Розі зазнав значних пошкоджень через атаку дронів.

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Нікополь Дніпропетровська область обстріли пошкодження інфраструктура ОВА Лисак Сергій
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