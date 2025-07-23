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23 липня 2025, 15:59

Спорткомплекс у Кривому Розі зазнав значних пошкоджень через атаку дронів

23 липня 2025, 15:59
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фото: Відомо
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У ніч на 23 липня Кривий Ріг зазнав атаки безпілотниками типу "шахед"

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У результаті вибухової хвилі постраждав місцевий спорткомплекс - пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна і знищено частину зовнішнього оздоблення. Внутрішні приміщення, зокрема спортивна зала і басейн, теж отримали значні пошкодження. Усередині басейну досі плавають уламки конструкцій, які перетворилися на будівельне сміття, що ускладнює подальше прибирання та відновлення.

Фото: "Відомо"

Загалом у спорткомплексі панує безлад, однак на щастя, оскільки атака відбулася вночі, обійшлося без постраждалих серед людей. Цей випадок зафіксовано 23 липня під час масштабної атаки на Дніпропетровську область. Тоді було збито 8 ворожих безпілотників, але деякі з них все ж завдали шкоди.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 23 липня

За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, у Кривому Розі також постраждав приватний будинок, чотири інші будівлі отримали пошкодження. Вогнеборці ліквідували пожежі на нежитлових об’єктах, приватному підприємстві та сонячних панелях. Крім того, ушкоджено промислове підприємство.

Внаслідок обстрілу постраждав комплекс

В інших районах області ситуація також напружена. У Синельниківському районі через атаку постраждало фермерське господарство - знищено техніку, включно з тракторами та комбайнами. Пожежі зачепили магазин, амбулаторію, спортзал, школу, культурний заклад і адміністративну будівлю. На Нікопольщині агресор застосував важку артилерію, внаслідок чого було пошкоджено два приватні будинки у Марганецькій та Покровській громадах.

Приміщення спорткомплексу засипане уламками

Нагадаємо, у Кривому Розі ліквідовують наслідки нічної атаки: пошкоджено десятки будинків.

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