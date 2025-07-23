Спорткомплекс у Кривому Розі зазнав значних пошкоджень через атаку дронів
У ніч на 23 липня Кривий Ріг зазнав атаки безпілотниками типу "шахед"
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У результаті вибухової хвилі постраждав місцевий спорткомплекс - пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна і знищено частину зовнішнього оздоблення. Внутрішні приміщення, зокрема спортивна зала і басейн, теж отримали значні пошкодження. Усередині басейну досі плавають уламки конструкцій, які перетворилися на будівельне сміття, що ускладнює подальше прибирання та відновлення.
Загалом у спорткомплексі панує безлад, однак на щастя, оскільки атака відбулася вночі, обійшлося без постраждалих серед людей. Цей випадок зафіксовано 23 липня під час масштабної атаки на Дніпропетровську область. Тоді було збито 8 ворожих безпілотників, але деякі з них все ж завдали шкоди.
За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, у Кривому Розі також постраждав приватний будинок, чотири інші будівлі отримали пошкодження. Вогнеборці ліквідували пожежі на нежитлових об’єктах, приватному підприємстві та сонячних панелях. Крім того, ушкоджено промислове підприємство.
В інших районах області ситуація також напружена. У Синельниківському районі через атаку постраждало фермерське господарство - знищено техніку, включно з тракторами та комбайнами. Пожежі зачепили магазин, амбулаторію, спортзал, школу, культурний заклад і адміністративну будівлю. На Нікопольщині агресор застосував важку артилерію, внаслідок чого було пошкоджено два приватні будинки у Марганецькій та Покровській громадах.
Нагадаємо, у Кривому Розі ліквідовують наслідки нічної атаки: пошкоджено десятки будинків.