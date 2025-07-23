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23 липня 2025, 14:44

У Кривому Розі ліквідовують наслідки нічної атаки: пошкоджено десятки будинків

23 липня 2025, 14:44
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Протягом дня працюватимуть два спеціалізовані штаби, які надають допомогу мешканцям, чиє майно постраждало внаслідок нічної атаки безпілотниками

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За попередніми даними, в місті пошкоджено вісім приватних будинків та близько півтора десятка багатоквартирних будинків.

Постраждалі жителі отримують необхідні будівельні матеріали для відновлення житла, зокрема ОСБ, плівку і дошки. Водночас у штабах приймають заявки на матеріальну допомогу, яку надає міська влада. Також нагадують, що компенсацію можна оформити і через державну програму "єВідновлення".

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Комунальні служби та спецтехніка працюють на кількох ділянках міста, де зафіксовані пошкодження. Крім житлових будинків, уражено спортивний комплекс, адміністративну будівлю та церкву. Відновлення цих об’єктів є пріоритетним завданням місцевої влади.

Нагадаємо, Дніпропетровщину атакували 8 БпЛА: є руйнування, спалахнули пожежі.

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