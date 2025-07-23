У Кривому Розі ліквідовують наслідки нічної атаки: пошкоджено десятки будинків
Протягом дня працюватимуть два спеціалізовані штаби, які надають допомогу мешканцям, чиє майно постраждало внаслідок нічної атаки безпілотниками
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За попередніми даними, в місті пошкоджено вісім приватних будинків та близько півтора десятка багатоквартирних будинків.
Постраждалі жителі отримують необхідні будівельні матеріали для відновлення житла, зокрема ОСБ, плівку і дошки. Водночас у штабах приймають заявки на матеріальну допомогу, яку надає міська влада. Також нагадують, що компенсацію можна оформити і через державну програму "єВідновлення".
Комунальні служби та спецтехніка працюють на кількох ділянках міста, де зафіксовані пошкодження. Крім житлових будинків, уражено спортивний комплекс, адміністративну будівлю та церкву. Відновлення цих об’єктів є пріоритетним завданням місцевої влади.
Нагадаємо, Дніпропетровщину атакували 8 БпЛА: є руйнування, спалахнули пожежі.