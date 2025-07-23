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23 липня 2025, 15:38

Поліцейські під обстрілами евакуювали 5 людей з Костянтинівки

23 липня 2025, 15:38
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скріншот із відео/Національна поліція України
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У Костянтинівці, що в зоні активних бойових дій, правоохоронці провели евакуацію п’яти місцевих мешканців попри постійні обстріли

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Ситуація в місті залишається вкрай небезпечною - вибухи лунають із короткими перервами, проте працівники поліції продовжують рятувати цивільних із-під вогню.

Під час одного з таких виїздів, коли вивозили 52-річну жінку разом з її 24-річною донькою, евакуаційний транспорт намагався атакувати ворожий дрон. Екіпаж швидко зреагував, пришвидшив рух, і безпілотник впав позаду авто - приблизно за 20–30 метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Ще однією з евакуйованих стала 66-річна мешканка, яка звернулася до поліції з проханням про допомогу через проблеми зі здоров’ям. Жінка розповіла, що постійні обстріли перетворили її життя на суцільний жах. Згодом до евакуації долучилося подружжя - 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, які також вирішили залишити небезпечну територію.

Нагадаємо, одна з країн ЄС закликала своїх громадян покинути РФ.

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Костянтинівка Донецька область обстріл FPV-дрон обстріли евакуація безпека
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