Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В Никопольском районе зафиксировали несколько обстрелов, которые привели к повреждению инфраструктуры

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В течение дня Никопольский район подвергся обстрелам со стороны российских войск. Враг применял артиллерию, беспилотники FPV и сбросил боеприпас с беспилотного летательного аппарата. Под огонь попали Никопольская, Марганецкая и Мировская громады.

В результате атаки был поврежден частный дом, уничтожено хозяйственное здание, а также зацеплена линия электропередач, что привело к перебоям с электроснабжением. В Межевской громаде Синельниковского района противник нанес удар беспилотником, повредив фермерское хозяйство.

В результате обстрелов пострадавших или погибших нет.

Напомним, спорткомплекс в Кривом Роге получил значительные повреждения из-за атаки дронов.